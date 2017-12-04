(Görüntülü Haber) Otobüsün yakıt deposundan kaçak sigara çıktı

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyulhisar ilçesinde Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Uygulama sırasında Ağrı\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsü durdurularak arandı. Yapılan aramada otobüse ait yedek yakıt deposunda zulalanmış vaziyette 5 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.