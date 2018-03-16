T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Otobüsün yakıt deposundan 3 bin 739 paket kaçak sigara çıktı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, polis ekiplerince yapılan aramada yolcu otobüsünün üçüncü yakıt deposuna zulalanmış 3 bin 739 paket kaçak sigara ele geçirildi

16 Mart 2018 02:24

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, polis ekiplerince yapılan aramada yolcu otobüsünün üçüncü yakıt deposuna zulalanmış 3 bin 739 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu. Yapılan aramada otobüsün alt kısmında bulunan üçüncü yakıt deposuna zulalanmış şekilde 3 bin 739 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Daha önce de kaçakçılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen otobüse el konularak sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAStaEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüErzincanSivasYapılanDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24