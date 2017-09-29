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Dünya

(Görüntülü Haber) Otobüste yolcu ile kadın görevli arasındaki kavga kamerada

Mumbai, 29 Eylül, (DHA)- Hindistanlı kadın kendisine bilet soran otobüs görevlisini dövdü

29 Eylül 2017 14:34

Mumbai, 29 Eylül, (DHA)- Hindistanlı kadın kendisine bilet soran otobüs görevlisini dövdü. Hindistan Telegana’daki bir otobüste yolcular tarafından kaydedilen videoda kadın yolcu ve kadın otobüs görevlisi arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı. Her şey kadın otobüs görevlisinin yanına yaklaşıp, yolcuya biletini sormasıyla başladı, fakat yolcu ters cevap verince görevli yolcunun başındaki eşarbı çekip aldı. Bunun üzerine iki kadın tekme tokat birbirlerine girdi. Otobüsteki diğer yolcularsa olanları izlemek ve kaydetmekle yetindi.

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