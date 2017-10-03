(Görüntülü Haber) Otobüs şoförüne cep telefonu tepkisi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Aydın Otoyolu\'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Şoförün bu hareketi, bir yolcu tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İzmir- Bodrum seferini yapan yolcu otobüsünu kullanan şoför, bugün sabah saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu\'nda ilerlerken, gözünü yoldan ayırıp, cep telefonuyla ilgilendi. Şoförün, otobüs otoyolda hızlı bir şekilde ilerlerken yaptığı bu davranış, şaşkınlığa neden oldu. O anlar ise otobüsün ön tarafında oturan bir yolcu tarafından görüntüledi, ardından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, otobüs şoförünün, yolcular tarafından uyarılmasına rağmen bu davranışını sürdürdüğü de belirtildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, adı öğrenilemeyen otobüs şoförünün, en sol şeritte seyir halindeyken elindeki cep telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Görüntüyü izleyen birçok kişi yaptığı yorumlarla şoföre tepki gösterdi. Kısa bir süre önce de aynı yolda başka bir otobüs firmasina ait yolcu otobüsünde görüntülü konuşma yapan şoför, işten çıkartılmıştı.