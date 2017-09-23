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(Görüntülü Haber) Oto yıkamacıdan çalışanına ilginç ceza

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA) SİVAS'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksatan çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı

23 Eylül 2017 00:17

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA) SİVAS\'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksatan çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı. Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi\'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.\'ya ilginç bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E. önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Dükkan sahibi E.E. yarı şaka yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.

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