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(Görüntülü Haber) Otele silahlı baskın kamerada

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te bir otelde maskeli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

17 Nisan 2018 13:32

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te bir otelde maskeli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırı Haliç\'teki bir otelde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Mehmet B. kardeşi Veysi B.\'nin nişanı için Batman\'dan İstanbul\'a geldi. Mehmet B. kardeşlerinin işlettiği otelde konaklıyordu. Diğer kardeşi Şeref B. iddiaya göre uyuşturucu satıcılara tarafından tehdit ediliyordu. Olayın yaşandığı günde otele gelen 3 kişi, Şeref B.\' yi tehdit etmeye devam etti. Bunun üzerine Şeref B. polisi aradı ve 3 kişi gözaltına alındı. Şeref B. olayla ilgili polis merkezine ifade vermeye gitti. Bir kaç saat sonra otele gelen kar maskeli ve silahlı iki kişi, otelin danışmasında oturan Mehmet B.\'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Mehmet B. hastanede tedaviye alındı. Saldırganlar yaya olarak hızla olay yerinden kaçtı. Otelde yaşanana silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde maskeli ve silahlı kişiler otele giriyor. İki saldırgan danışmada oturan Mehmet B.\'ye ateş ediyor. Kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına oteldekiler koşuyor. Saldırganlar ise ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Polis ekipleri otelde 5 kovan bulurken kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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