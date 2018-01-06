(Görüntülü Haber) Ortaca'da Diyanet'e tepki

Cihan KAYA ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ortaca Temsilciliği üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına tepki gösterdi. KESK Ortaca Temsilciliği üyeleri, Ortaca Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Setkaya ile Atatürk Düşünce Derneği, Pirsultan Abdal Derneği, Eğitim Sen Köyceğiz Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar da açıklamaya katılarak destek verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın resmi internet sitesindeki buluğ çağı tanımlamasına tepkili grup, \'Çocuklarımızı, gericiliğe teslim etmeyeceğiz. Diyanet, peşindeyiz\' yazılı pankart açtı. \'Diyanet boş ol, boş ol, boş ol\' yazılı dövizler taşıyan topluluk adına basın açıklamasını, Eğitim-Sen Ortaca İlçe Başkanı Galip Tüzün okudu. Hükümeti de eleştiren açıklamada, şu ifadelere yer verildi Bizler, Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yaratılmaya çalışılan bu karanlığı Ensar\'dan, Aladağ\'dan, Dikili\'deki yurtlardan tanıyoruz. Kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya, bağımlı kılmaya, sömürüyü derinleştirmeye çalışan, çocuk istismarını teşvik eden yasal düzenlemeleri ve söylemleri reddediyoruz. Çocuklarımızın, çocuk yaşta evlendirilmediği, işçileştirilmediği, çocukluklarının çalınmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız. Çocukların şen kahkahalarla, özgürce oynadığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim ve yaşam için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gerici, dinci AKP iktidarının kadın ve çocuk düşmanı politikalarına asla teslim olmayacağız. Emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkan kadınlar olarak bu karanlığı yırtacağız. Laikliği ya kazanacağız ya kazanacağız. Barış içinde bir arada yaşamı kuracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılsın, yerine çocuk parkı yapılsın. Eylemciler arasındaki 9 yaşındaki Ela Ç. de konuşma yaptı. Kendisinin de 9 yaşında olduğunu söyleyip, çocukların evlenmemesi gerektiğini söyledi. Basın açıklaması sonrasında grup sesizce dağıldı.