(Görüntülü Haber) Organlarıyla 3 kişiye umut olacak

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki kadının karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye umut oldu. Bursa\'da 2 hafta önce yüksek tansiyon şikayetiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 75 yaşındaki F.C.\'ye, tüm müdahaleler yapıldı. Ançak, dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine F.C.’nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yapan organ nakli koodinatörleri, ailenin olumlu yanıt vermesiyle organları almak için ameliyata girdi. Bağışlanan organlardan karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ nakli bekleyen bir hastaya giderken böbreklerden birisi özel bir hastanede böbrek nakli bekleyen bir kişiye nakledilecek. Diğer böbrek için ise uygun alıcı aranıyor. Organ nakli öncesi açıklama yapan Çekirge Devlet Hastanesi yöneticisi Op. Dr. Engin Paralı, şöyle dedi: \"Hastamız 2 hafta önce hastanemize yattı bu sürede yaptığımız tüm müdahalelere rağmen hastanın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Onun üzerine organ nakli çalışmalarına başladık, ailesinin engin gönüllülüğü sayesinde organlar bağışlanacak.\" Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen da, hastanın beyin kanaması sonucu beyin ölümünün gerçekleştiğini aktararak, \"Ardından ailesiyle görüştük. Onlar da diğer aileler gibi organ bağışını kabul ettiler. Hastanın karaciğeri ve iki böbreği alınacak. Bu organlar da yeni sahiplerine takılıp onlar da yeni hayatlarına kavuşacaklar.\" dedi.