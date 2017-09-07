(Görüntülü Haber) Organları umut oldu

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki Hediye Arslan’ın 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Bandırma\'da beyin damarlarındaki tıkanıklık tanısıyla 4 gün önce Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Hediye Arslan\'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörleri, Arslan\'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü. Ailenin onayı üzerine Hediye Arslan\'ın iki böbreği, karaciğeri ve korneaları operasyonla alındı. Organlar, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa\'da özel bir hastanede sıra bekleyen hastalara nakil edilmek üzere yola çıktı. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, “Yakınları organ bağışını kabul etti. Hastamız 3 Eylül tarihinde ‘serebral enfarktüs’ tanısı ile hastanemize başvurdu. Maalesef 6 Eylül’de beyin ölümü tespit edildi. Hastamızın organları 3 hastamıza hayat ışığı olacak ve iki hastamızın da görmesini sağlayacak. Kendisinden 2 böbrek, karaciğer ve kornea nakli yapılacaktır” dedi.