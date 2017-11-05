(Görüntülü Haber) Organ bağışı farkındalığı için motosikletle şehir turu attılar

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'de organ bağışının önemine dikkat çekmek için Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ile 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği tarafından \'Organ Bağışı Farkındalık Sürüşü\' gerçekleştirildi.



Etkinliğe Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özen, Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Servet Kocaöz, Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Gökuç, Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü çalışanları, 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri katıldı. Kuvay-ı Milliye Meydanı\'nda toplanan 10 Riders Motosiklet Derneği üyeleri, önünde \'Bir bağış bin umut\', arkasında ise \'Organ bağışı hayat kurtarır\' yazılı tişörtler giydi. Altıylül Belediye Başkan Yardımcısı Özen ve Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Kocaöz\'ün start vermesinin ardından motosikletli 50 kişi, Stadyum Caddesi, Vasıfçınar Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi, Stadyum Caddesi güzergahını takip ederek, Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar şehir turu attı. Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yapan 10 Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, bir organ bağışının bin umut olduğuna dikkat çekerek, \"3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü iş birliği ile organ bağışı farkındalık etkinliği düzenledik. Motosikletlerle şehir turu attık. Umarız, halkımızın bu konuya dikkatini çekmişizdir. Hepimiz, organ bekleyen hastaların yerinde olabiliriz. Bir bağış, bin umuttur. Lütfen, bu konuya duyarlı olalım\" dedi.



Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Kocaöz ise geçen yıl Balıkesir\'deki donörlerden alınan organların 58 kişiye can verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:



\"Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bunlardan birini de 10 Riders Motosiklet Kulübü ile gerçekleştirdik. Ülkemizde 27 bin organ bekleyen hastamız var. Bunların tek tedavi olanakları, kadavradan ya da canlıdan organ bağışı ile mümkün. Ülkemizde maalesef kadavradan bağış yetersiz olduğu için akrabalarından bağış yoluyla tedaviler gerçekleşebiliyor. Canlıdan bağış ülkemizde yüzde 50 iken gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 10 civarında. Gelişmiş ülkelerde kadavradan bağış, yüzde 75 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Balıkesir halkı, bu konuda çok duyarlı. Balıkesir\'de beyin ölümü gerçekleşmiş vakalardan donör çıkarılması yüzde 40 civarında ve bu rakam Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Geçen yıl, il bazında Türkiye birincisi olduk. Bu sene de aynı hedefi tutturmak istiyoruz. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra biz, ailelere hayat kurtarmak isteyip, istemediklerini soruyoruz. \'Yakınınızın organlarıyla hayat kurtarabilirsiniz\' diyoruz. Geçen yıl, 70 civarında beyin ölümü vardı. 30 civarında hasta yakını bağışta bulundu. 58 kişinin hayatını kurtardık. Bu yıl 30 donörümüz oldu. Yıl sonuna kadar 40\'a ulaşacağına inanıyorum. Şu anda böbrek, karaciğer, kornea nakli bekleyen hastalar adına etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum.\"



Etkinlik, katılımcıların Atatürk Anıtı önünde, günün anısına birlikte fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.