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(Görüntülü Haber) Ordu'da zabıta ile seyyar satıcı gerginliği

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde seyyar satıcılara müdahale etti

12 Eylül 2017 19:42

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kent merkezinde seyyar satıcılara müdahale etti. Çıkan arbedede 1 zabıta memuru kolundan yaralandı.

Olay, bugün Ordu\'nun Altınordu İlçesi\'ne bağlı Yeni Mahalle İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri cadde üzerinde satış yapan seyyar satıcı tezgahlarına müdahale ederek, tezgahtaki sebzeleri zabıta aracına taşıdı. Bu esnada seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında kısa süreli arbede çıktı. Arbedede 1 zabıta memuru kolundan yaralanırken, olaya polis müdahale etti. Polisin uyarıları üzerine toplanan kalabalık dağıldı.

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