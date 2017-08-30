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(Görüntülü Haber) Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı

30 Ağustos 2017 18:19

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü törenle kutlandı. Şarkiye Mahallesi\'ndeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Valilik makamında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ordu Lisesi önünde yapılacak olan kutlama töreni, hava muhalefeti nedeniyle Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Buradaki törene Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Vali Seddar Yavuz’un beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile birlikte törene katılanları selamlamasının ardından tören programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ordu Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan yaptı. Halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi.

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