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(Görüntülü Haber) Önünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldü

ESKİŞEHİR'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti

11 Mart 2018 12:36

ESKİŞEHİR\'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR\'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 20.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu eski Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara istikametine giden Ahmet Çelik yönetimindeki 26 NC 950 plakalı otomobil, önünde giden Hasan Çelik\'in kullandığı 06 EF 4991 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada TIR\'ın altına giren otomobilin sürücüsü evli bir çocuk babası Ahmet Çelik, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Çelik\'in cesedini itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Çelik\'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü Hasan Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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