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(Görüntülü Haber) Önce sünnet oldular, sonra Diyarbakır'ı gezdiler

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'nde Belediye tarafından düzenlenen şölende sünnet ettirilen 80 çocuğa, aileleriyle birlikte kent turu da yaptırıldı

11 Eylül 2017 20:08

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçesi\'nde Belediye tarafından düzenlenen şölende sünnet ettirilen 80 çocuğa, aileleriyle birlikte kent turu da yaptırıldı. Sünnet kıyafetleri ile Diyarbakır kent merkezini gezen çocuklara AVM\'de yemek yedirildi, luna parka götürülerek doyasıya eğlenmeleri sağlandı.

Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Turgay Gülenç, maddi durumu iyi olmayan 80 çocuk için sünnet şöleni düzenledi. İlçedeki şölende sünnet edilen 80 çocuk aileleriyle birlikte tahsis edilen 3 otobüsle Diyarbakır\'a getirildi. Burada bir alışveriş merkezinde gezdirilen çocuklar ve ailelerine daha sonra yemek verildi. Çocuklar ve aileleri buradaki gezinin ardından lunaparka götürüldü. Çocuğu sünnet edilen ailelerden Amine Batur, sünnet edilen çocuğu için güzel bir duygu yaşadığını söyledi. Batur, \"Çocuğumuzu sünnet ettirecektik. Ama imkanımız yoktu. Allah razı olsun. Darısı bütün çocukların başına olsun\" dedi. Aysel Umut ise, iki çocuğunun sünnet olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.  

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç\'in, sünnet edilen çocuklara ayrıca bir çeyrek altın ile 100 lira harçlık para verdiği belirtildi.

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