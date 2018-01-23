(Görüntülü Haber) Önce şehit oğlunu, 1 gün sonra halasını toprağa verdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan oğlu Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz\'ü dün Denizli\'de toprağa veren koruma polisi baba Özer Öz, bugün ise bu acıya dayanamayarak kalp krizinden yaşamını yitiren halası 85 yaşındaki Kamile Tekin\'i son yolculuğuna uğurladı. Çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, dün memleketi Denizli\'nin Çivril ilçesinde toprağa verildi. Aile yakınları şehit evine gidip, taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit Hilmi Öz\'ün koruma polisi babası Özer Öz\'ün halası Kamile Tekin, yeğeninin şehit acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Şehit evinde bekleyen ambulanstaki acil sağlık ekipleri Tekin\'e müdahale edip, Çivril Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tekin\'in de ölümü şehit evinde ikinci bir acı yaşattı. Dün oğlunu toprağa veren Özer baba Öz, bugün ise halası Kamile Tekin\'i son yolculuğuna uğurladı. Tekin için Ömerli Camii\'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Şehit babası Özer Öz ile aile yakınları başta olmak üzere Çivril Belediye Başkanı AK Parti\'li Gürcan Güven ve çok sayıda kişi törene katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından Kamile Tekin\'in cenazesi Ömerli Mahalle mezarlığında toprağa verildi.