(Görüntülü Haber) Önce muayene sonra kitap

BURSA (DHA) BURSA\'da Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu Aile Sağlığı Merkezinde kurduğu 3 bin kitaplık kütüphane ile yüzlerce hastasına okuma alışkanlığı kazandırdı. Bölge halkının takdirini toplayan doktorun kapısında hastaların yanı sıra kitap okumak isteyen çoğu çocuk 50 kişi yeni kitap almak için sıraya giriyor. Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi 22. Nolu Ali Bakgör Aile Sağlık Merkezi\'nde Aile Hekimi Süleyman Enes Mesutoğlu günde yaklaşık 100 hastayı muayene ettiği odasında 3 bin kitaplık bir kütüphane kurdu. Evli ve 2 çocuk babası Dr. Mesutoğlu masasına koyduğu kitapları isteyenlere vermekle başladığı projede 5 ayda 3 bin kitap ve bin 300 okura ulaştı. Dr. Süleyman Enes Mesutoğlu Kütüphanesi her gün 50 yeni kitabı bir önceki kitabını tamamlayan okurlarına veriyor. SAĞLIK, SADECE BEDEN MESELESİ DEĞİL Kütüphane projesini DHA Muhabirine anlatan Dr. Mesutoğlu, sağlığın sadece bedensel bir olgu olmadığını düşüncesiyle bu projeye başladığını belirtti. Mesutoğlu, Sağlık aynı zamanda bir kafa meselesidir. Okumanın ve eğitimin en büyük hedefimiz; eğitimsizliğin de en büyük hastalık olduğunu gördüm. \'Kim ne yapabilir\' diye düşünürken ilk adımı kendim atma kararı aldım. Maddi ve manevi açıdan buna hazır olmak gerekliydi, ilk önce hayallerimi gerçekleştirebilmek için kitaplarımı kendi masamda toplamaya başladım. Tabii ki bir miktar finansman gerekiyordu. Kendi imkanlarımla buna bir bütçe ayırdım. Çevremdeki insanların da desteğiyle kitaplığı yaptık. Herkesten kitap istedim. 5 aylık sürede kitaplığımızı tam dolduramadık ama epeyce okuyan sayısına ulaştık. dedi. KÜTÜPHANE HERKESE AÇIK Kütüphane\'nin muayene odasında olmasına rağmen okumak isteyen herkese açık olduğunu söyleyen Mesutoğlu, Kütüphanenin Aile Sağlığı Merkezi\'nde olması biraz mahremiyet belirtiyor ama sadece benim hastalarım değil, gelip kitap almak isteyen herkese, tüm insanlığa açıktır. Bilgisayarda yaptığım bir sistem sayesinde kitap alan kişilerin iletişim bilgilerini, aldığı kitapları ve tarihleri kaydediyorum. Vatandaşlar bitirdikçe yeni kitapları verip yine kaydediyoruz. Bu sayede kimin ne kadar sürede hangi kitapları okuduğunu da görebiliyoruz. dedi. Kütüphanenin, günlük sağlık muayenelerini etkilemediğini de belirten Mesutoğlu, Kimse burada sağlık hizmeti işinin aksadığı düşünmüyor. Her gelen ilk önce bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor. Bir doktor niye kitap versin diyorlar ama sistemi öğrendiklerinde çok seviniyorlar. HALEN BOŞ RAFLAR VAR Kütüphanenin 5 aydır açık olduğunu ancak kitap raflarının hala dolmadığını söyleyen Mesutoğlu, destek istedi. Mesutoğlu, Bursa Aile Hekimleri Derneği\'nin ve meslektaşlarımın bu konuda çok desteği var. Sadece Bursa\'dan değil tüm Türkiye\'deki doktorlardan kitaplar geliyor. Ancak küçük dediğimiz raflar halen dolmadı. Ne kadar kitap gelirse, ne kadar çok bize kitap hediye eden olursa bizim için ve insanlık için o kadar iyi olur. şeklinde konuştu. SOKAKTA GÖRÜP KİTAP SORUYOR Enes Süleyman Mesutoğlu\'nun 4 yıldır aile hekimleri olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Türkan Akın, projeden çok memnun olduğunu belirtti. Akın, Benim 3 okul çağında çocuğum var. Hem kendim için, hem eşim için hem de çocuklarım için buraya gelip sık sık kitap alıyoruz. Bu projeden ailecek çok memnunuz. Doktor bey aldığımız kitaplarında takibini yapıyor. Sokakta bile görse okuyup okumadığımızı, kitabı sevip sevmediğimizi soruyor. dedi.