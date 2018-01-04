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(Görüntülü Haber) Omurilik erimesi hastası Yunus Emre, yardım bekliyor

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde omurilik erimesi ve epilepsi hastası 10 yaşındaki Yunus Emre Akdağ'ın annesi Hafize Baydenk, “Oğlum bugüne kadar 5 kez ameliyat oldu

04 Ocak 2018 14:20

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde omurilik erimesi ve epilepsi hastası 10 yaşındaki Yunus Emre Akdağ\'ın annesi Hafize Baydenk, “Oğlum bugüne kadar 5 kez ameliyat oldu. 5 sene önce eşimden ayrıldım. Çocuğumun tedavisi yurt dışında mümkünmüş. Ancak bu masrafları karşılayacak durumum yok\" dedi. 3 çocuk annesi Hafize Baydenk (31), omurilik erimesi ve epilepsi hastası oğlu Yunus Emre Akdağ’ın sağlığına kavuşması için yardım bekliyor. Eşinden 5 yıl önce ayrıldığını ve çocuğunun masraflarını karşılayamadığını söyleyen anne Hafize Baydenk, şunları söyledi: \"Çocuğum 13 günlükken rahatsızlanınca hastaneye gittik ve hastalığını öğrendim. Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi’ne çocuğumun tedavisi için sürekli gitmeye başladım. Oğlum bugüne kadar 5 kez ameliyat oldu. Tedavisinin gerçekleşmesi ve daha iyi bakımının yapılabilmesi için maddi imkanım yok. Çocuğumun tedavi masraflarını karşılayamıyorum.\" Çocuğuna baktığı için çalışamadığını anlatan Hafize Baydenk, “Ayrıca 12 yaşında Abdullah Gül ve 7 yaşında Hazal Su adında iki çocuğum daha var. Onlara da bakıyorum. 7 sene önce eski kocam maddi imkansızlıklar nedeni ile çocuğuma bakamadığımızı ve çocuğu yurda vermemiz gerektiğini söyledi. Çocuğumdan vazgeçemeyeceğimi belirttim ve ardından 5 sene önce eşimden ayrıldım. Yunus Emre benim canım ve ondan vazgeçemem. Bakımı için devletten bakım ve engelli desteği alıyoru. Bunun yarısı çocuğumun bakımı için medikal malzemelerine harcanıyor. Ev sahibimiz evi sattı ve burayı boşaltmamızı istiyor. Bu soğukta nereden ev bulacağım? Zor şartlarda çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Maddi anlamda çok zorlanıyorum. Çok sıkıştığım anlarda annem, babam destek oluyor. Onların da maddi sıkıntıları olduğu için ellerinden pek fazla bir şey gelmiyor. Yunus Emre’nin de oyunlar oynadığını görmeyi çok istiyorum. Benim çocuğumun MMR Epilepsi Pnömoni hastalığının yanı sıra omurilik erimesi de var. Tedavisi yurt dışında mümkünmüş. Bu masrafları karşılayacak durumum yok. Yetkililerden çocuğumun tedavisinde bana yardımcı olmalarını ve çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum.\"

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