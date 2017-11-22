(Görüntülü Haber) Oltayla 326 kiloluk köpekbalığı yakaladı, korkudan tekneye çekemedi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da iki amatör balıkçı, oltayla yakaladıkları camgöz cinsi köpekbalığını kendilerine zarar verir endişesiyle tekneye çekmeden suya bıraktı. Balıkçılar, yaklaşık 6 metre uzunluğundaki camgözün, oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğunu belirledi. Konyaaltı Sahili açıklarında dün sabah saatlerinde tekneyle balık avlamak için açılan amatör balıkçı Tanju Sülün\'ün oltasına büyük bir balık takıldı. Uzun uğraşlar sonucunda balığı teknenin yakınına çeken Sülün ve yanındaki arkadaşı, oltanın ucunda köpekbalığını görünce büyük korku yaşadı. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve oltadaki özel aletle 326 kilogram ağırlında olduğu belirlenen camgöz cinsi köpekbalığını tekneye çekmeye karar veren amatör balıkçılar, bunun için yaklaşık 3 saat uğraş verdi. Çok yorulan Tanju Sülün ve arkadaşı, tekneye almaları halinde kendilerine zarar vereceği endişesiyle köpekbalığını suya bıraktı.