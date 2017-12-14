(Görüntülü Haber) Ölen maden işçisi faciayı önlemiş

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na (TTK) ait maden ocağında metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen göçükte ölen maden işçisi Feyzi Dereli (46), gözyaşları arasında toprağa verildi. Dereli\'nin metan gazı sızıntısını fark etmesinin ardından 5 arkadaşına uzaklaşmalarını söyleyip, faciayı önlediği ortaya çıktı. Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı ocakta, dün gece yerin 360 ve 460 kotları arasında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen göçükte, maden işçisi Feyzi Dereli yaşamını yitirdi. Dereli için Devrek ilçesine bağlı Eveyik köyünde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Devrek Kaymakamı Yakup Güney, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve maden işçileri katıldı. Cenaze namazının ardından Feyzi Dereli\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, maden işçilerinin omzunda mezarlığa taşındı. Dereli, gözyaşları arasında toprağa verildi. \'BÜYÜK KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ\' GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Feyzi Dereli\'nin deneyimiyle arkadaşlarının hayatını kurtardığını ama kendisinin şehit olduğunu söyledi. Dereli\'nin büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ifade eden Demirci, \"Kendisi nezaretçi arkadaşımızdı. Deneyimli bir arkadaşımızdı. Bunun sayesinde 5 arkadaşımızı olayın meydana geldiği yerden göndermiş. Metan gazını hissediyorlar. Onlara, \'Siz aşağıya inin ben bakayım\' diyor. Bunu teşhis etmeyip diğer arkadaşları aşağıya göndermese bugün 5 şehidimiz daha olacaktı. İnşallah bundan sonrası olmaz. Tüm maden işçilerinin başı sağ olsun\" dedi. ASKER OĞLU DUYGULANDIRDI Evli ve 2 çocuk babası olan Feyzi Dereli\'nin asker olan oğlu Emre Dereli, sosyal medya hesabından babasının madenci kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Emre Dereli, fotoğrafın altına yazdığı \"Canım babam gitme, niye gittin? Hani elini öpecektim cumartesi. Şimdi mezarını nasıl öpeyim babam\" mesajı görenleri duygulandırdı.