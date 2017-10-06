(Görüntülü Haber) Öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA) MERSİN\'de, Suriye\'nin İdlib kentinde ve dünyanın farklı noktalarında öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Ulu Cami\'de öğle namazı sonrası buluşan Köklü Değişim Dergisi İl Temsilciliği üyeleri, \'Müslümanların düşmanı Rusya, Suriye\'den defol\', \'Rusya\'nın Suriye\'de ne işi var\' yazılı dövizler taşıyarak sık sık tekbir getirdi. Ellerindeki bayrakları sallayan eylemciler Rusya, Amerika ve Esed rejimine tepki gösterdi. Önce gıyabi cenaze namazı kılan grup ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Köklü Değişim Dergisi İl Temsilcisi Ebubekir Sözen, \'\'Özellikle son günlerde, kafir Rusya, zalim İran, katil Esed rejimi tarafında hastanelerde, okullarda ve evlerinde katledilen kardeşlerimiz için toplandık. Ölen kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılıp dualarda bulunacağız. Bu zulümlere karşı sessiz kalmadığımız göstereceğiz. Allahım, Müslümanları bombalayan Rusya\'yı, çocukları öldüren İran\'ı, yüzbinlerce Müslümanın katili olan Esed rejimini kahret. Bu saldırılarda 3 binden fazla kardeşimiz öldürüldü\'\' dedi. Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan eylemciler, ardından olaysız şekilde dağıldı