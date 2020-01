(Görüntülü Haber) Okulun bozuk yoluna velilerden tepki

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Ortaokulu\'nun bozuk yoluna tepki gösteren veliler, okul önünde açıklama yaparak, yetkililerden yolun yapılmasını istedi. Midyat ilçe merkezinde bulunan ve 800 öğrencinin eğitim gördüğü Selahaddin Eyyubi Ortaokulu\'nun bozuk olan 2 kilometrelik yolu, bir türlü yapılamadı. Bozuk yolun uzun süredir düzeltilmemesi üzerine bazı veliler, okul önünde duruma tepkilerini dile getirdi. Veliler, öğrencilerin de katılımıyla bir basın açıklaması yaptı. Öğrenci velilerinden Salih Barış, yolun bir an önce yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Barış, \"Kışın çamur var, yazın toz var. 800\'e yakın çocuk, bu okula geliyor. Bu çocuklar, bu okula geldiğinden beri kışın çamur, yazın toz olduğu için aileler de perişan oluyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu yolun yapılmasını istiyoruz\" dedi. Velilerden Asya Güler de okula giden yolun asfalt olmadığını belirterek, yağmurla birlikte yolun çamura bulandığını söyledi. Güler, yollarının düzeltilmesini istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: \"Yollarımız asfalt değil, çamur. Kışın çamur; yazın toprak, toz. En azından bu konuyla ilgili gerek yerel yönetimlerimimize gerekse sesimizin duyulduğu her yere sesleniyoruz; rica ediyoruz. Bu konuyla ilgili olaya el atılmasını istiyoruz. Sizden rica ediyoruz, yollarımızı yapın. En azından önümüz kış; malum çamur, toprak demeden çocuklarımız okula gelip, gidiyor. Siz de bu konuya el atarsanız, yolumuzu yaparsanız ciddi anlamda çok mutlu oluruz. Tüm her şey eğitim için.\"