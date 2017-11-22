(Görüntülü Haber) Okullarda omurga taraması başlatıldı

Engin ANAK ALANYA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Skolyoz Taraması ve Omurga Sağlığı Farkındalığı Projesi kapsamında okullarda omurga eğriliği taraması uygulaması başlatıldı. Alanya Belediyesi\'nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı\'na (BAKA) sunduğu Skolyoz Taraması ve Omurga Sağlığı Farkındalığı Projesi hibe almaya hak kazandı. Alınan hibenin ardından belediye, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle \'Skolyoz Ölçüm Cihazı\' olarak adlandırılan Spinal Mouse ile okullarda skolyoz (omurga eğriliği) taraması başlattı. Omurga sorunlarının erken tespiti ve tedaviye geçişte önemli rol oynaması hedeflenen proje ilk olarak Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi\'nde uygulanmaya başladı. Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde hizmet veren uzman fizyoterapist Erdem Demir tarafından öğrencilere yönelik uygulanan omurga ve sağlık taramasında Spinal Mouse yardımıyla radyasyona maruz kalmadan öğrenciler taramadan geçti. Tarama ilçedeki tüm lise ve dengi okullarda omurga sağlığı ve postür eğitimleriyle birlikte uygulanacak. RADYOSYONA MAĞRUZ KALMIYORLAR Uzman fizyoterapist Erdem Demir, ilçede yaptıkları araştırmada skolyoz vakalarının arttığını, bu nedenle de belediye olarak bu projeyi geliştirdiklerini söyledi. Demir, Lise çağındaki öğrencilerde son yıllarda omurga eğriliğin görünmesinde artış gözlemleniyor. Bu artışın nedenlerini öğrenmek için Alanya bölgesinde yaptığımız bir çalışma bu. Aynı zamanda yakaladığımız vakaları da sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Spinal Mouse cihazıyla herhangi bir radyasyona veya x-ray cihazına maruz kalmadan bilgi edinebiliyoruz. Bu cihaz yardımıyla çeşitli pozisyonlarda omurganın ön, yan ve arkaya eğilirken ölçümlerini alıyoruz ve bu ölçüler bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayarda bir yazılım vasıtasıyla her bir omur hareketliliği hakkında bilgi elde ediyoruz. Çocuklarımızı omurga eğrili konuşunda bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgileri de okul yönetimi, aileler ve ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşıyoruz dedi. ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de projenin ülkede bir ilk olduğunu belirterek, Boyun ve kas ağrılarıyla ilgili çocuklarımızın problemlerini çözmek için sosyal yardım müdürlüğümüze bağlı fizyoterapi uzmanlarımızla beraber çalışma yapacağız. Bugün uzman arkadaşlarımızla beraber Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi\'ne geldik. Burada öğrencilerimizin günlük yaşamını etkileyecek sıkıntılarının ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim diye konuştu.