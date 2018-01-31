(Görüntülü Haber) Okula giden 6 çocuğunu her gün dereden geçiriyor



DİYARBAKIR (DHA) DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesi Kavaklı mahallesinde yaşayan 6 çocuk babası Enver Aylar, okula giden çocuklarını her gün kucağında taşıyarak dereden geçiriyor.

Baba Aylar, kaymakamlık, ilçe ve büyükşehir beledilerine defalarca müracaat etmesine rağmen çözüm bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere yetkililerden yardım istedi. Yaşları 6 ila 11 arasında değişen 6 çocuğunun da engelli olduğunu baba Aylar, görme engelli en küçük oğlu Çınar\'ı okula her gün kucağında taşıyarak dereden geçirmek zorunda kalıyor. Derenin kış ve bahar aylarında taştığını ve çocukların bu yüzden bazı günler okula gitmediğini anlatan baba Aylar, Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere yetkililerden yardım istedi.