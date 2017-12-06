(Görüntülü Haber) Okul tahtalarını öğrencileri için spor aletlerine dönüştürdü

Fatih YILMAZ YEŞİLYURT(Tokat),(DHA) TOKAT\'ın Yeşilyurt ilçesinde beden eğitimi öğretmeni 30 yaşındaki Hulusi Ulaşer okulun eski yazı tahtalarından mini golf sahası, tenis masası ve pasmatik yaptı. İlçeye bağlı Kuşçu köyündeki ilkokulda bulunan tebeşirli yazı tahtaları \'Fatih Projesi\' kapsamında akıllı tahtalarla değiştirildi. Sınıflarda bulunan eski yazı tahtaları sökülerek okulun tavan arasına konuldu. Okulun beden eğitimi öğretmeni Hulusi Ulaşer tavan arasında duran tahtaları yeniden değerlendirmek istedi. Ulaşer öğrencilerinin de yardımıyla okulun koridorunda testere ve keserle tebeşir tahtalarından mini golf sahası, tenis masası ve voleybol için pasmatik yaptı. ŞİMDİKİ AMACIMIZ BOWLİNG SAHASI Şimdiki amaçlarının okullarına bowling sahası yapmak olduğunu söyleyen Hulusi Ulaşer Fatih projesi ile birlikte bütün okullara akıllı tahta dağıtıldı. Akıl tahtalar dağıtıldıktan sona tebeşirli yazı tahtaları boşa çıktı. Tavan arasında boş boş bekliyordu. Ben de mini golf sahası, tenis masası, voleybol için parmak pas ve manşet için pasmatik adını verdiğimiz sistemi yaptık. Normal bir şehir merkezindeki okul ile köy okulu arasındaki farkı en aza indirmeye çalıştık. Gayet güzel oldu. Çocuklar boş zamanlarını iyi değerlendiriyor. Burada hiç okul takımı yoktu. Şu anda 4 kategoride okul takımımız var. Şimdiki amacımız da bir bowling sahası yapmak. Öğrencilerimiz gayet mutlu. dedi. Daha önce okullarında böyle imkanların olmadığını söyleyen 13 yaşındaki Emirhan Erağca Öncelikle öğretmenimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü önceden okulumuzda böyle bir imkanımız yoktu. Şimdi ise her şeyimiz oldu. Benim özelikle masa tenisine ilgim oldu. Masa tenisi çok zevkli bir oyun. Öğretmenimizin eline sağlık. diye konuştu.