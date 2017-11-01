(Görüntülü Haber) Oğuzeli'nde, ‘Şehitler sergisi’ açıldı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in Oğuzeli Belediyesi, tarafından vatani görevi başında şehit olan askerler için anma töreni düzenlendi, Oğuzeli nüfusuna kayıtlı şehitlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı şehitler sergisi açıldı. İlçe mezarlığında düzenlenen anma törenine; Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, şahit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende dualar edildi. Burada yapılan törenin ardından yerel gazeteci Okan Çelik tarafından hazırlanan Şehitler Sergisi\'nin açılışı yapıldı. Sergide, görevi başındayken şehit düşen Oğuzeli nüfusuna kayıtlı askerlerin fotoğraflarının ve hayat hikayelerinin yer aldığı tablolar sergilendi. Yakınlarının fotoğraflarını gören şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, sergi açılışı sırasında yaptığı konuşmada, \'Oğuzeli Belediyesi olarak çok anlamlı bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatanı, bu toprakları bize yurt eden şehitlerimizi bugün rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir ülkenin vatan olabilmesi için şehitlere ihtiyacı vardır. Bu şehitlerimizin sayesinde hür ve bağımsız olarak ülkemizde refah içerisinde yaşayabiliyoruz. Şehitlerimizi anarken siz şehit ailelerine de saygılarımızı sunuyoruz dedi. Konuşmaların ardından Şehit Aileleri Derneği tarafından Başkan Kılıç\'a teşekkür plaketi verildi. Başkan Kılıç da, sergiyi hazırlayan gazeteci Çelik ve emeği bulunan Mezine Sırakaya\'ya plaket verdi. Sergi açılışının ardından Kaymakam Eroğlu ve Başkan Kılıç, şehit ailelerine karanfil hediye etti. Program şehit aileleri için düzenlenen yemek programı ile son buldu. Sergide yer alan fotoğrafların Oğuzeli Belediyesi\'nde oluşturulacak şehitler köşesine konulacağı öğrenildi.