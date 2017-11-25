(Görüntülü Haber) Öğretmenler Mahmut Tuncer'le coştu

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen gecede sanatçı Mahmut Tuncer sahneye çıktı. Mahmut Tuncer, şarkıları ve fıkralarıyla öğretmenleri coşturdu. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de sahnede davul çalarak Mahmut Tuncer\'e şarkılarında eşlik etti. Kemer Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser düzenlendi. Göynük Mahallesi\'ndeki bir oteldeki geceye Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül ile İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, öğretmenler ve aileleri de katıldı. Otelin fasıl ekibinin gösterisiyle başlayan etkinlikte Belediye Başkanı Mustafa Gül, konuşma yaptı. Öğretmenler Günü\'nü kutlayan Başkan Gül, okullara ve öğrencilere yaptıkları yardımlardan bahsederek, bunun Türkiye genelinde hiçbir belediye tarafından bu kadar yoğun yapılmadığını söyledi. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan da \"24 Kasım Öğretmenler günü gururunu bende yaşıyorum. Bir öğretmen torunu, bir öğretmen ağabeyi ve bir öğretmen eşi olarak. Bende bu mutlu günde sizler aracılığı ile payımı alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok özel bir iş yapıyorsunuz. Bunu defalarca Öğretmenler Günü\'nde ve çeşitli programlarda dile getiriyorum ama burada bir kez daha yinelemek istiyorum. Hepiniz bina yapmıyorsunuz, yol yapmıyorsunuz, altyapı yapmıyorsunuz, çok önemli bir şey yapıyorsunuz, insan yetiştiriyorsunuz. Medeniyetin ilerlemesine büyük katkı sağlıyorsunuz. Geleceği aydınlatıyorsunuz. Bu gururu, bu mutluluğu, bu emeği bu özveriyi, bu sabrı biz kendi yöremizde, çevremizde görüyoruz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu. MAHMUT TUNCER COŞTURDU Ardından mesleğe yeni katılan öğretmenlere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Gecede sanatçı Mahmut Tuncer sahneye çıktı. Mahmut Tuncer, eğlenceli tavrı ve fıkralarıyla salondakileri güldürdü. Sanatçıya söylediği parçalarda Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de sahnede davul çalarak eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mahmut Tuncer ile birlikte halaylar çeken ve oyun havasıyla oynayan öğretmenler eğlendi.