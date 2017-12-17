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Eğitim

(Görüntülü Haber) Öğretmenler hafta sonu sıra ve masaları boyadı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Yoğunca Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda görev yapan 15 öğretmen, hafta sonu bir araya gelip sıra ve masaları boyadı

17 Aralık 2017 22:04

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Yoğunca Mahallesi\'ndeki ilk ve ortaokulda görev yapan 15 öğretmen, hafta sonu bir araya gelip sıra ve masaları boyadı.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki Yoğunca İlk ve Ortaokulu\'nda görevli 15 öğretmen, hafta sonu okulda buluşup, sınıflardaki eskiyen sıra ve masaları bahçeye çıkardı. Öğretmenler, onardıkları sıra ve masaları farklı renklere boyayıp öğrencilere sürpriz yaptı.

Okul Müdürü Mehmet Şengönül, talep halinde başka okullardaki sıra ve masaları da onarıp boyayabileceklerini belirterek, \"Öğretmenlerimizle birlikte bir araya geldik ve öğrencilerimizin eğitim öğretimini renklendirmek için güzel bir çalışma yaptık. Çocuklarımız sınıflarına daha neşeli giriyorlar, sıralar çok eskiydi. Geri dönüşüme göndermemiz gerekiyordu ama bizler katkımız olsun diye onardık ve boyadık. Bizlere ulaşan okullarımız olursa onların da sıra ve masalarının bakımını yapıp boyayabiliriz. Burada bulunan tüm öğretmenlerimiz gönüllü olarak çalışmaktadır\" dedi.
 

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