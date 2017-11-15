(Görüntülü Haber) Öğrencisini dövdüğü iddia edilen müdür yardımcısı hakkında soruşturma

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu 8\'nci sınıf öğrencisi M.A., okul müdür yardımcısı A.Y.\'nin kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Okulun yakınındaki bir büfeye sığındığı belirtilen öğrenci, polise verdiği ifadesinde, \"Beni ensemden tutarak diğer müdür yardımcının odasına götürerek vurdu. Yere düşmem ile birlikte vurmaya devam etti\" dedi. Müdür Yardımcısı ise iddiaları kabul etmedi. Kaymakam Levent Kılıç, \"Bununla ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlamıştır. Soruşturma devam ediyor\" dedi. Çorlu İmim Hatip Ortaokulu\'nda 8\'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki öğrencisi M.A., okulda Müdür Yardımcısı A.Y. tarafından iddaya göre dövüldü. Okuldan çıkan M.A. yakınındaki büfeye giderek büfe sahibinden polisi araması istedi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince M.A. Çocuk Şubesi\'ne götürülürken, babası Yusuf A. da çağrıldı. İfadesi alınan öğrenci M.A., \"Zil çaldı tuvalete giderken bir arkadaşımı gördüm ve dizim ile ona dokundum. Daha sonra sınıf önüne geldiğimde müdür yardımcısı A.Y., beni ensemden tutarak diğer müdür yardımcının odasına götürerek vurdu. Yere düşmem ile birlikte vurmaya devam etti. Daha sonra bizim sınıftan başka bir öğrenciyi çağırarak benim çantamı toplayıp getirmesini söyledi. Çantam gelmesiyle benim zil çalana kadar burada beklememi söyledi. Ben de bir saat yirmi dakika burada bekledim zil çaldığında çıktım ve büfeye giderek yardım istedim” dedi. Baba Yusuf A. ise oğlunu dövdüğü iddia edilen Müdür Yardımcısı\'ndan şikayetçi olduğunu söyledi. DAYAK İDDİASINI KABUL ETMEDİ Okulda öğrencisini dövdüğü öne sürülen Müdür Yardımcısı A.Y. ise iddiaları kabul etmedi. Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne gelerek ifade veren A.Y. öğrencinin okulda rahat durmayan bir öğrenci olduğunu ve kendisini sadece uyardığını, dövme olayının olmadığını söyledi. Ortaokul öğrencisinin sığındığı belirtilen büfenin sahibi Seyide Selçuk da sadece vatandaşlık görevini yaptığın belirterek, \"Çocuk içeriye girdi. Ağlıyordu. Ben ne olduğunu sorduğumda. Bana \'Dayanamıyorum polise haber ver\' dedi. Ben de polise haber verdim. Polis geldiğinde müdür yardımcısının dövdüğünü anlattı\" diye konuştu. GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencini iddiaları üzerine gerekli soruşturmanın başlatıldığını kaydederek, \"Konuyu biliyoruz. Bununla ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlamıştır. Soruşturma devam ediyor\" dedi.