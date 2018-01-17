(Görüntülü Haber) Öğrencileri için sınıftaki sobanın üzerinde puding hazırlıyor

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Dardağan İlkokulu sınıf öğretmeni Ece Koyun, derste sınıftaki soba üzerinde puding yapıp öğrencilerine ikram ediyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dardağan İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni Ece Koyun, derste sınıftaki odun sobasının üzerinde öğrencileri için tencerede puding pişiriyor. Bir yandan ders anlatırken diğer yandan yanan odun sobasının üzerinde pudingi pişiren öğretmen Ece Koyun, öğrencilerinin derse ilgisini arttığını söyledi. Sobanın üzerinde pişen pudingi, ders sonrası öğrencilere ikram eden Ece Koyun, \"Dardağan İlkokulu\'nda iki yıldır görev yapıyorum ve zaman zaman böyle etkinlikler yapıyorum. Öğrencilerin okula karşı hevesi artıyor, daha çok ilgileniyorlar, derslerine olumlu yönde etki yapıyor. Bu tür etkinlikler öğrenciler üzerinde olduğu gibi veliler üzerinde de olumlu etki bırakıyor\" dedi.