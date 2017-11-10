T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümünde, bir özel okulun öğrencileri '09

10 Kasım 2017 20:26

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde, bir özel okulun öğrencileri \'09.04\' ile \'09.05\' yazacak şekilde bir araya geldi. Öğrencilerin okul bahçesindeki bu koreografisi kamerayla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. 

Mersin\'de yaklaşık 600 öğrenci, Atatürk\'ü anmak için okullarının bahçesinde bir araya geldi. \'Saatlerimiz hala dokuzu dört geçiyor\' temasıyla çektikleri videoda öğrenciler, \'09.04\' ile \'09.05\' yazacak şekilde bir araya geldi. Öğrencilerin Atatürk’e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ERCANMERSİN DHAUluMustafa Kemal AtatürkAtatürke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24