(Görüntülü Haber) Öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde, bir özel okulun öğrencileri \'09.04\' ile \'09.05\' yazacak şekilde bir araya geldi. Öğrencilerin okul bahçesindeki bu koreografisi kamerayla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.



Mersin\'de yaklaşık 600 öğrenci, Atatürk\'ü anmak için okullarının bahçesinde bir araya geldi. \'Saatlerimiz hala dokuzu dört geçiyor\' temasıyla çektikleri videoda öğrenciler, \'09.04\' ile \'09.05\' yazacak şekilde bir araya geldi. Öğrencilerin Atatürk’e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.