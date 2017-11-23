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(Görüntülü Haber) Öğrenciler, yolda buldukları bitkin köpeği tedavi ettirdi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yüksekokul öğrencileri, çevre yolunda bulduğu bitkin köpeği tedavi ettirdi

23 Kasım 2017 14:53

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, yüksekokul öğrencileri, çevre yolunda bulduğu bitkin köpeği tedavi ettirdi. Köpek, tedavisinin ardından belediyenin hayvan barınağına teslim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) İşletme Bölümü\'nün birinci sınıf öğrencileri İbrahim Can (20), Mehmet Altıntaş (26), Miray Topalak (21) ve Nur Şahin (23), dün öğle saatlerinde, okul çıkışında Afyonkarahisar-Antalya yolu üzerinde bitkin bir köpeği fark etti. Yoldan geçen araçların ezmemesi için köpeği yoldan alan öğrenciler, hayvana yiyecek verdi. Öğrenciler, daha sonra halsiz köpeği ilçedeki bir veteriner kliniğine getirdi. Beslenme bozukluğu tespit edilen köpeğin tedavi masraflarını üstlenen öğrenciler, hayvanı tedavi ettirdi. Köpek, tedavisinin ardından Sandıklı Belediyesi Hayvan Barınağı\'na götürülmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline teslim edildi. Öğrencilerden Miray Topalak, ana yol üzerinde, araçların ezeceği şekilde duran köpeği yolda bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını dile getirerek, \"Köpeği okulun karşısındaki yolda bulduk. Biraz halsizdi, aldık besledik. Daha sonra veterinere getirdik. Muayene ve tedavisini ettirdik. Daha sonra da hayvan barınağına koymak üzere belediye yetkililerine teslim edeceğiz. Bu kış gününde, sokak hayvanlarına karşı herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz\" dedi.

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