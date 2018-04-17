T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Öğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda marketten alınan baklavadan yedikleri öne sürülen 12 öğrenci, zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı

17 Nisan 2018 18:39

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu\'nda marketten alınan baklavadan yedikleri öne sürülen 12 öğrenci, zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Olay, Devteşti Mahallesinde bulunan Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun yakınında bulunan bir marketten alınan baklavayı sınıfta yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri, sınıftan alınan öğrencileri ambulansla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedavilerine başlanılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocukların zehirlenmesine yol açtığı öne sürülen baklavadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKÖmerDHAMustafa HüsnüOlay Devteşti MahallesindeHastalıkları HastanesiAcil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24