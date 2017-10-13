(Görüntülü Haber) Öğrenciler okul dönüşü TIR'ın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

İbrahim AKTÜRK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te, okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki iki kız öğrenci TIR\'ın altında kaldı. Öğrencilerden biri olay yerinde feci şekilde can verirken, diğeri ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Fatih\'te meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru yaya olarak ilerleyen 14 yaşındaki İrem K. ile Nurşin T., yolun karşısına geçtikleri sırada Vatan Caddesi istikametine seyir halinde bulunan S.K.(53)\'nın kullandığı TIR çarptı. İrem K., TIR\'ın altında kalarak feci şekilde can verirken, arkadaşı Nurşin T., ağır yaralandı. Kazanın ardından, çevredekiler hemen olay yerine gelerek TIR\'ın altında kalan çocukları çıkarmaya çalıştı. Kazada ağır yaralanan Nurşin T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı İrem K.\'nın cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Cadde üzerindeki TIR\'ın ilerlediği ve kız öğrencilerden birini altına alarak devam ettiği görülüyor.





TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI



Kazayı anlatan görgü tanıkları, İrem ve Nurşin\'in yolun karşısına geçtiği sırada TIR\'ın altında kaldıklarını ve çevredekilerin yardıma koştuğunu anlattı. Olay sonrası gözaltına alınan TIR sürücüsü S.K. tutuklanarak Metris Cezaevi\'ne gönderildi.