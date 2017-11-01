(Görüntülü Haber) Öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı okudu

ADIYAMAN\'da, 42 öğrenci 20 gün süren çalışmanın ardından İstiklal Marşı\'nı işaret diliyle seslendirdi. Türkiye Cumhuriyeti?nin 94\'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında havaların yağışlı olması nedeniyle ertelenen ve bugün Borsa İstanbul İlkokulunda düzenlenen programla 42 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. Amaçlarının farkındalık oluşturmak ve işitme engellilerin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek olduğunu belirten okul müdür yardımcısı Nihat Kaplan, \"Öğrencilerimizin ekip olarak işitme engelli kardeşlerimize destek için işaret diliyle İstiklal Marşı okudu\" dedi.