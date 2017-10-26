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(Görüntülü Haber) Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için lokum dağıttı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı

26 Ekim 2017 19:37

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı. Kent merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 200 öğrenci davul- zurna eşliğinde esnaf ve HALKA lokum ikram ederek Cumhuriyet Bayramları\'nı kutladı. Düzenlenen etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, \"Cumhuriyet Bayramımızı esnaf ve vatandaşlarımız ile birlikte kutlamak için toplandık. Nasıl ki Cumhuriyeti hep birlikte nasıl kurduysak, vatandaşlarımız ile hep birlikte kutlayalım istedik. Bugünkü etkinlik için özel lokum yaptırdık. Öğrencilerimiz ile oynayarak büyük bir neşe içerisinde vatandaşlarımıza ikramda bulunarak hep birlikte kutlamak istedik\" dedi. Lokumları alanlar öğrencilere bu güzel etkinliklerinden dolayı teşekkür ederek onları alkışladı.

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