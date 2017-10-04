T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Öğrenciler, bakımevindeki hayvanları ziyaret etti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde öğrenciler Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü'nde Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki hayvanları ziyaret etti

04 Ekim 2017 18:42

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde öğrenciler Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü\'nde Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'ndeki hayvanları ziyaret etti. Çorlu\'da anaokulu ve lise öğrencileri, Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü\'nde Belediye ve Çorlu Hayvan Hakları Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'nde barındırılan hayvanları ziyaret etti. Etkinliğe, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, Çorlu Hayvan Hakları Platformu Kurucusu Havva Yılmaz da katılarak öğrencilere eşlik etti. Bakımevi veterineri Ahmet Çavdar, öğrencilere hayvanların durumunu anlatarak, \"Her türlü hayvanın bakımını yapıyoruz. Buradakiler sokak hayvanları ve barınağa bazıları çok kötü durumda geliyor. Birçok hayvana müdahale ettik ama kurtaramadık. Bazen elinizden gelen her şeyi yapmanıza rağmen hayvanı kurtaramıyorsunuz\" dedi. Öğrenciler kafeslerdeki hayvanları ilgiyle izlerken, yavru köpekleri de sevdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHA TEKİRDAĞDünya Hayvan Haklarını Koruma Günü Belediye Geçici Hayvan BakımeviDünya Hayvan Haklarını Koruma Günü BelediyeHayvan Hakları PlatformuHıdırağa MahallesiBelediye Geçici Hayvan Bakımevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24