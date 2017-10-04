(Görüntülü Haber) Öğrenciler, bakımevindeki hayvanları ziyaret etti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde öğrenciler Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü\'nde Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'ndeki hayvanları ziyaret etti. Çorlu\'da anaokulu ve lise öğrencileri, Dünya Hayvan Haklarını Koruma Günü\'nde Belediye ve Çorlu Hayvan Hakları Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Hıdırağa Mahallesi\'nde bulunan Belediye Geçici Hayvan Bakımevi\'nde barındırılan hayvanları ziyaret etti. Etkinliğe, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, Çorlu Hayvan Hakları Platformu Kurucusu Havva Yılmaz da katılarak öğrencilere eşlik etti. Bakımevi veterineri Ahmet Çavdar, öğrencilere hayvanların durumunu anlatarak, \"Her türlü hayvanın bakımını yapıyoruz. Buradakiler sokak hayvanları ve barınağa bazıları çok kötü durumda geliyor. Birçok hayvana müdahale ettik ama kurtaramadık. Bazen elinizden gelen her şeyi yapmanıza rağmen hayvanı kurtaramıyorsunuz\" dedi. Öğrenciler kafeslerdeki hayvanları ilgiyle izlerken, yavru köpekleri de sevdi.