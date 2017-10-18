(Görüntülü Haber) Ocakta unutulan tava kafeyi yakıyordu

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir kafenin mutfağında ocakta unutulan tavadaki yağın alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Turan Güneş Caddesi\'nde Selçuk Durak\'a ait kafede, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Mutfakta, ocakta unutulan içi yağ dolu tavanın alev alması sonucu çıkan yangın, tüm mutfağı sardı. Yangına ilk müdahaleyi yapan Selçuk Durak, söndürmede başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Mutfağın kullanılmaz hale geldiği yangın sonra kafeyi kaplayan dumanlar tahliye edildi.