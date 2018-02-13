(Görüntülü Haber) Obradovic - Ataman gerginliği toplantıda konuşuldu

Zeljko Obradovic: \"Bana saygı gösterilmezse ben de saygı göstermem\" Ergin Ataman: \"Fenerbahçe\'nin antrenörü \'yorum yok\' demişti. Burada ben de aynı şeyi diyerek konuyu kapatıyorum\" Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA PTT Türkiye Erkekler Türkiye Kupası 2018\'in lansmanı için bir araya gelen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasındaki gerginlik sürüyor. Lansman öncesi toplantının yapıldığı salondaki koltuklarda yerini alan Obradovic ile Ataman, birbirlerine uzak mesafedeki uçlarda oturdular. Daha sonra kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan ikili, aralarındaki el sıkışmama olayıyla ilgili şu ifadeleri kullandılar; ZELJKO OBRADOVİC: \"BANA SAYGI GÖSTERİLMEZSE BEN DE SAYGI GÖSTERMEM\" \"Ben bu durumun bir parçası değilim. 26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Sadece Türkiye\'de yapmadım ve insanlara her zaman saygı göstermişimdir. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini biliyorum, bunu da yapmaya devam edeceğim. Bana saygı gösterilmezse ben de saygı göstermem, benim için kapanmış bir meseledir.\" ERGİN ATAMAN: \"KONUYU KAPATIYORUM\" \"Ben bununla ilgili görüşümü maçtan sonraki basın toplantısında vermiştim. Fenerbahçe\'nin antrenörü orada \'yorum yok\' demişti. Burada ben de aynı şeyi diyerek konuyu kapatıyorum.\'\'