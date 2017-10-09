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(Görüntülü Haber) O teröristlerden biri kendini bomba düzeneği ile imha etti (1)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti

09 Ekim 2017 19:28

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, polis ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK\'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti.

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Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLA KöyceğizPKK

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