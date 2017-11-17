(Görüntülü Haber) Nuriye Gülmen'in tutukluluğun devamına karar verildi

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan, ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’nın yargılandığı davada ara karar verildi. Mahkeme, Akademisyen Nuriye Gülmen\'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonunda görülen duruşmaya, haklarında terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle dava açılan, bir önceki celsede tahliye edilen Semih Özakça, tekerlekli sandalye ile getirildi. Tutuklu Nuriye Gülmen ise duruşmaya tedavi gördüğü hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada yaklaşık 3 saat konuşan ancak savunmasını heyet karşısında yapmak istediğini söyleyen Gülmen tahliyesini talep etti. İfadesinin ardından mahkeme başkanı, tanık beyanları konusunda Gülmen\'e soru yöneltti. Ancak Gülmen\'in avukatları savunmasının yapmayan bir sanığa soru yöneltilemeyeceğini belirterek, bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyledi. Gülmen de, tanık ifadeleri konusunda sorulan sorulara cevap vermesinde bir sakınca görmediğini ancak bunu savunmasını yaptıktan sonra yapacağını belirtti. SAVCI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI AÇIKLADI Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tanık Fatih Solak\'ın beyanlarının ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Tutuksuz sanık Acun Karadağ\'ın tahliyesini talep eten savcı, Semih Özakça\'nın, örgüt hiyerarşisi içinde bulunmamakla birlikte örgütü bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan, Nuriye Gülmen\'in de örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, esas hakkında savunma yapmak için süre talep ederken, tahliye yönünde savunmalarını yaptı. Avukatlar Gülmen\'in kaçma şüphesinin bulunmadığı, örgüt üyeliği yönünden dosyada maddi delil bulunmadığı ve sağlık koşullarının göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme, Semih Özakça\'nın ev hapsinin devamına, Nuriye Gülmen\'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Kasım 2017 tarihine erteledi.