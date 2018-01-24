(Görüntülü Haber) Nurcan Arslan cinayeti davası: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece\'de, 2016 yılında barışma teklifini kabul etmeyen kız arkadaşı Nurcan Arslan\'ı (39) ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış\'ın (36) yargılandığı davada mütalaa verildi. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış\'ın “Tasarlayarak kasten öldürme\" ve \"6136 sayılı yasaya muhalefet\" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit , “Türkiye\'deki kadın cinayetlerinin niteliklik ve nicelik bakımından yoğunluğu nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanmamasını talep ederiz\" dedi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ile taraf avukatlarına süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. SANIK VE TARAF AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILDI Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ile taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nı ise duruşmada Avukat Sultan Koçyiğit temsil etti. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre olay şöyle oldu: Nurcan Arslan, aralarında arkadaşlık bulunan Abdullah Melih Barış\'dan ayrılmak istedi. Bunun üzerine Abdullah Melih Barış da, Nurcan Arslan\'ı ikna etmek için Tokat\'tan İstanbul\'a geldi. Abdullah Melih Barış ikna edemediği takdirde yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Nurcan Arslan\'ı öldürmeyi planladı. 30 Ocak 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Halkalı Atakent Mahallesi\'nde bulunan bir site önünde Nurcan Arslan ile Abdullah Melih Barış tartışmaya başladı. Nurcan Arslan, Abdullah Melih Barış\'a “Girmek istemiyorum\" dedi. Abdullah Melih Barış da “Lütfen sadece konuşacağız, yemek yer çıkarız\" diyerek Nurcan Arslan\'ın siteye girmesi hususunda ısrar etti. Nurcan Arslan tekrar “Hayır girmek istemiyorum\" diyerek geri dönmek istedi. Bu şekilde Abdullah Melih Barış, Nurcan Arslan\'ı ikna edemedi. Abdullah Melih Barış önceden planladığı şekilde belinde bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak Nurcan Arslan\'a ateş etmeye başladı. Abdullah Melih Barış daha sonra polisi arayarak silahla birisini yaraladığını, teslim olacağını belirterek, bulunduğu yeri bildirdi. Nurcan Arslan vefat etti. Abdullah Melih Barış da gözaltına alındı. SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ Savcı Sinan Coşar mütalaasında sanık Abdullah Melih Barış\'ın “Tasarlayarak kasten öldürme\" ve “6136 sayılı yasaya muhalefet\" suçlarını işlediğinin yapılan yargılama ve toplanan delillerle anlaşıldığını belirtti. Savcı Coşar, sanık Abdullah Melih Barış\'ın bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. “BU SUÇ KADINA KARŞI İŞLENMİŞTİR\" Arslan Ailesi\'nin avukatı duruşma Ayşegül Celayir “Bu suç kadına karşı işlenmiştir. Kadın cinayetlerini önleme amacıyla mahkemenizce sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi. “SANIK HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM MADDESİNİN UYGULANMAMASINI TALEP EDERİZ\" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit, “İddia makamının mütalaasını kabul ediyoruz. Sanığın \'tasarlayarak kasten öldürme\' suçundan dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca her ne kadar sanık haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak amacıyla bazı iddialarda bulunmuş ise de bu iddialar tanık beyanı ile çürütülmüştür. Kadın cinayeti olan tüm olaylarda bu şekilde iddialar ortaya atılmaktadır. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca Türkiye\'deki kadın cinayetlerinin niteliklik ve nicelik bakımından yoğunluğu nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanmamasını talep ederiz\" diye konuştu. DURUŞMA NİSAN AYINA ERTELENDİ Sanık ve taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, sanık Abdullah Melih Barış\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA Öte yandan, dava başlamadan önce Nurcan Arslan\'ın ailesi ve arkadaşları Bakırköy Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. “Dün Özgecan, bugün Nurcan yarın hangi Can?ö yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını Nurcan Arslan\'ın ablası Gülcan Arslan yaptı. Gülcan Arslan, kardeşinin 11 kurşunla katlettiğini, 2 yıl süren davada hiçbir yolun katedilemediğini söylenerek, Nurcan Arslan ve herkes için adalet demek için geldiklerini söyledi.