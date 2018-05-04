(Görüntülü Haber) Numan Kurtulmuş: Turizm gelirimizin 32 milyar dolara çıkmasını ümit ediyoruz

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını inşallah, ümit ediyoruz\" dedi.



Samsun Çarşamba Havalimanı\'ndan kara yoluyla Ordu\'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi\'nde düzenlenen \'2\'nci Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Kalkınma Zirvesi\'ne katıldı. Zirve kapsamında Körfez ülkelerinden Ordu\'ya gelen Arap iş insanı ve yatırımcılara seslenen Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin turizm potansiyelini ve hedeflerini anlattı, turizmin, Türkiye için stratejik sektörlerden birisi olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisinin de cari açık olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, \"Türkiye, son 16 yıldır her alanda muazzam gelişme kaydeden bir ülkedir. Şu anda dünyanın 17\'nci büyük ekonomisiyiz. Türkiye, çok az bir süre sonra Allah\'ın izniyle dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olabilecek özelliğe, imkana sahiptir. Geçtiğimiz yıl Türkiye, 7.4\'lük büyüme hızıyla dünya ülkeleri arasında birinci olmuş, gelişmiş 20 ülke arasındada öne çıkan bir ülke olmuştur. Türkiye her alanda gelişmesini sürdürünce, bu cari açık sorununu giderebilme bakımından stratejik bir sektör olarak tanımladığımız sektörlerin başında turizm sektörü gelir. 2015 ve 2016 yıllarında maalesef etrafımızdaki birtakım olaylar, siyasi gerilimler, Suriye\'deki çatışmalar, Türkiye\'nin terörle mücadelesi, bütün bunlarla ve birtakım siyasi sorunlarla birlikte 2015 ve 2016\'da turizm sektörümüz dibe vurulmuştur. 2017\'de Türkiye turizmi 26.5 milyar dolarlık bir ekonomik getirisiyle ve 32 milyon turizm kapasitesiyle, Türkiye, gerçekten turizmde yeniden dünyada rekabet edebilen ülkelerden birisi haline geldi\" diye konuştu.



TURİZMDE ARTIŞ VAR



2018\'de Türkiye\'ye 40 milyon turist beklediklerini, geliri de 32 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Kurtulmuş, \"Şimdi yeni dönemde bu hedefimiz 2018 yılı için, biz başta 38 milyon tahmin ediyorduk, şimdi çok şükür 40 milyona çıkacağını görüyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını inşallah ümit ediyoruz. Bizlere ümit vermesi bakımından, sektörün ilk 3 aylık performansını bir kere daha hatırlatmak isterim. İlk 3 ayda, geçtiğimiz yılın 3 ayına kıyasla 5.1 milyon turist Türkiye\'yi ziyaret etti ve yaklaşık 4.4 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik. Bu geçtiğimiz yıla göre yüzde 35\'lik bir artış demektir. Aynı zamanda geceleme sayısında da yaklaşık 25.8 milyonluk gecelemeyle bir önceki yıla göre Türkiye, yüzde 22 gelişme kaydetti\" dedi.



TÜRKİYE TURİZM BAKIMINDAN SON DERECE ZENGİN



Türkiye\'nin turizm sektöründe dünyanın en deneyimli ülkelerinden biri olduğunu da vurgulayan Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye bu anlamda büyük bir potansiyele sahiptir. Bizim geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız krizleri başka bir ülke yaşamış olsaydı kısa bir süre içerisinde toparlanıp yeniden ayağa kalkması ve böylesine bir sonuç elde etmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu sektörde iş yapmak isteyen yabancı dostlarımız için MENA ülkelerinden gelen dostlarımız için de Türkiye turizminin büyük bir birikime, tücrebeye sahip olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca bu dönem içerisinde Türkiye\'nin iki tane stratejik adımlarının olduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi; ürünlerimizi çeşitlendirmektir. Türkiye sadece deniz turizmi, kıyı turizmi bakımından değil turizm alanında son derece zengin bir ülkedir\" diye konuştu.