T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nispetiye Caddesi'nde zabıtalar gerginlik (4)

- Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar arbedenin ortasında kaldı

21 Aralık 2017 19:19

- Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar arbedenin ortasında kaldı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Nispetiye Caddesi\'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kaldırım yenileme çalışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Olay yerine gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışma arbedeye dönüşünce Hazinedar da arada kaldı. Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerini olay yerinden çekti. Murat Hazinedar, kaldırım yenileme çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından engellendiğini iddia etti. \"ÇALIŞMALARIMIZ ENGELLENDİ\" Murat Hazinedar, \"15 yıldır Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş\'a çivi çakmamıştır. Ben özellikle 3 yıldır, bunu rica etmiyorum adeta yalvardım. Beşiktaş yaşlı bir şehir , yaşlılarımız var engellilerimiz var, yollarımız, kaldırımlarımız çok kötü bir durumda. Bunu lütfen yapın. Sokaklar bizde olduğu gibi özellikle ana arterlerde büyük sorunlarımız var. Çok yoğun bir nüfus var, çok yoğun bir insan trafiği var. Bu insan trafiğini doğru yönetebilmek özellikle engelli ve yaşlılar için ana arterlerimize özelikle Nispetiye , Çırağan, Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı gibi bölgelerimizde çivi çakmıyor. Çakmadılar, çakmadılar en sonunda biz yapmaya başladık. Ve yaptığımızı da engellediler. Önemli olan hizmetin halkımıza Beşiktaş\'a ulaşması. Biz bu kadar olumlu tavır sergilememize rağmen sürekli engelleniyoruz. Normalde onların yükümlülüğünde olan yerde siz yapmıyorsanız biz yapacağız dedik. Biz yapmaya kalktık ve engellendik. Devlet kurumlarının memur arkadaşlarımızın birbirinin karşısına dikmek maalesef siyasetin yapmaması gereken birşey\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş Belediye Başkanı HazinedarHaberKamera Zeki GÜNALHasan YILDIRIMDHA Nispetiye Caddesi Beşiktaş BelediyesiBüyükşehir BelediyesiGerginlikOlayBeşiktaş Belediye Başkanı Murat HazinedarTartışmaHazinedarPolisin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24