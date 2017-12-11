T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nişantaşı'nda parkta tecavüz iddiası

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI'nda D

11 Aralık 2017 18:32

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI\'nda D.S. adlı kadın parkta tecavüze uğradığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polis, park çevresindeki 100 kameranın 90 saatlik görüntüsünü inceleyerek şüpheli F.A\'yı yakaladı. Olay 1 Aralık gecesi meydana geldi. D.S. arkadaşlarıyla Nişantaşı\'nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrıldı. 42 yaşındaki D.S.\'nin iddiasına göre, taksiye binmek için Cevahir Caddesi\'nden otobüs duraklarına doğru yürürken yanına yaklaşan bir kişi bıçakla tehdit etti. Elindeki bıçağı D.S.\'ye dayayan kişi, \"yürümeye devam et\" dedi. Kadının iddiasına göre, 19 Mayıs Mahallesinde bir parka geldiklerinde de bıçaklı kişi, tehditle tecavüz etti. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü toplandı. İzlenen görüntülerde şüphelinin F.A olduğu belirlendi. 31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.\'nın D.S. ile yürüdüğü görülüyor. Parka girildikten 1 dakika sonra F.A parktan çıkıyor ve farklı bir noktadan tekrar parka giriyor. Sorgulanan F.A, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye gönderilen şüpheli F.A. tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA NİŞANTAŞIPolisOlayAralıkNişantaşıCevahir CaddesiElindekiKadınınMayıs MahallesindeGÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI KadınınEmniyet MüdürlüğüOlayınOlaylaGüvenlikParkaSorgulananEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24