(Görüntülü Haber) Nişantaşı'nda parkta tecavüz iddiası

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI\'nda D.S. adlı kadın parkta tecavüze uğradığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Polis, park çevresindeki 100 kameranın 90 saatlik görüntüsünü inceleyerek şüpheli F.A\'yı yakaladı. Olay 1 Aralık gecesi meydana geldi. D.S. arkadaşlarıyla Nişantaşı\'nda gittiği bardan saat 04.30 sıralarında ayrıldı. 42 yaşındaki D.S.\'nin iddiasına göre, taksiye binmek için Cevahir Caddesi\'nden otobüs duraklarına doğru yürürken yanına yaklaşan bir kişi bıçakla tehdit etti. Elindeki bıçağı D.S.\'ye dayayan kişi, \"yürümeye devam et\" dedi. Kadının iddiasına göre, 19 Mayıs Mahallesinde bir parka geldiklerinde de bıçaklı kişi, tehditle tecavüz etti. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 100 kameradan 90 saatlik görüntü toplandı. İzlenen görüntülerde şüphelinin F.A olduğu belirlendi. 31 yaşındaki F.A., olaydan 6 gün sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında, F.A.\'nın D.S. ile yürüdüğü görülüyor. Parka girildikten 1 dakika sonra F.A parktan çıkıyor ve farklı bir noktadan tekrar parka giriyor. Sorgulanan F.A, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye gönderilen şüpheli F.A. tutuklandı.