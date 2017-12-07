(Görüntülü Haber) Nihat Özdemir: Bir yıl sonra üçüncü havalimanı hizmete girecek

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - İŞADAMI Nihat Özdemir, TÜGİAD Bursa Şubesi\'nin üye buluşmaları toplantısına konuk olan işadamı Nihat Özdemir, \"2018\'in bugünlerinde üçüncü havalimanı açılmış olacak. Artık Türkiye\'deki insanlar ve yabancı insanlar üçüncü havalimanından uçuş yapacaklar\" dedi.



Türkiye Genç İşadamları Derneği, (TÜGİAD) Bursa şubesinin üye buluşmaları toplantısının konuğu, işadamı Nihat Özdemir oldu. Özdemir, bir otelde gerçekleşen toplantı öncesinde TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul\'un evsahipliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TÜGİAD Bursa Şubesi içerisindeki genç arkadaşlarımızla birlikte olacaklarını kaydeden Özdemir, \"Sağolsunlar, beni şereflendirdiler davet ettiler. Arkadaşlarımızla geçmişten bugüne tecrübelerimizi paylaşacağımız, görüşler bildireceğimiz bir toplantı olacak. İyi bir toplantı oalcağını ümit ediyorum\" dedi.



Bursa\'nın siyaset, ekonomi ve spor alanında Türkiye\'ninönemli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Nihat Özdemir, \"Medyasını, çalışmalarını takip ediyorum. Çünkü Bursa bizim için önemli bir il ve bizim genel müdürlüğümüzün merkezi burada. Hem enerji dağıtımının hem perakente ticaret şirketimizin. Türkiye\'nin de en büyük bölgelerinden bir tanesi. Onun için ben yalnız Bursa\'yı Balıkesir\'i Çanakkale\'yi ve Yalova\'yı da gelişmeleri de her bir taraftan takip ediyorum\" diye konuştu.



İstanbul\'da devam eden üçüncü havalimanına ilişkin de son durumu paylaşan Nihat Özdemir, \"3\'üncü havalimanında çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Son 1 yılımız kaldı. İnşallah 2018\'in bugünlerinde üçüncü havalimanı açılmış olacak. Artık Türkiye\'deki insanlar ve yabancı insanlar üçüncü havalimanından uçuş yapacaklar\" ifadelerini kullandı.



Daha sonra toplantıya geçen Nihat Özdemir, burada kendi iş hayatı yaşamından da örnekler vererek tecrübelerini genç iş adamlarına aktardı.TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Onur Özkul da önemli isimleri üyeleriyle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.