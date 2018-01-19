(Görüntülü Haber) Niğde'de engelli öğrencilere evde karne

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE\'de engel durumları nedeniyle evlerinde eğitim gören 2 öğrenciye karnelerini Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, öğrencileri evde ziyaret ederek verdi. Vali Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile birlikte engel durumları nedeniyle evlerinde eğitim gören Zahide Sefer İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Yususf Şenkul ve Gazi Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Emre Ballı\'yı ziyaret etti. Öğrencilere karnelerini veren Vali Şimşek, karne hediyesi olarak ta tablet hediye etti. Vali Şimşek, Niğde\'mizde 47 özel çocuğumuz var evde eğitim hizmeti alan. Bunların bazılarını ziyaret edip onların karnelerini takdim ediyoruz. Onların karne sevinçlerine ortak oluyoruz dedi.