T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Niğde Belediye Başkanı istifa etti (4)

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Akdoğan, görevinden istifa etti

18 Ekim 2017 17:27

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Akdoğan, görevinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifa etmesinin ardından istifa edeceği konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan, bugün basın toplantısı düzenledi. Niğde Belediye Başkanlığı\'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. FARUK AKDOĞAN KİMDİR? 3 çocuk babası olan Faruk Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi\'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi\'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002\'de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi. 29 Mart 2009\'deki yerel seçimlerde yüzde 39.9 oy oranıyla Niğde Belediye Başkanı seçildi. Akdoğan, 2014 seçimlerinde ise oy oranını yüzde 41.1\'e yükselterek tekrar Başkan seçildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADI NİĞDE DHA NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti Faruk AkdoğanBüyükşehir Belediye Başkanı Kadir TopbaşFaruk AkdoğanNiğde Belediye BaşkanlığıFARUK AKDOĞAN KİMDİRRefah Partisi MerkezBaşkanlığıFazilet Partisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24