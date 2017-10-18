(Görüntülü Haber) Niğde Belediye Başkanı istifa etti

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Akdoğan, görevinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifa etmesinin ardından istifa edeceği konuşulan belediye başkanları arasında ismi geçen Faruk Akdoğan, bugün basın toplantısı düzenledi. Niğde Belediye Başkanlığı\'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. FARUK AKDOĞAN KİMDİR? 3 çocuk babası olan Faruk Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi\'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi\'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2002\'de AK Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi. 29 Mart 2009\'deki yerel seçimlerde yüzde 39.9 oy oranıyla Niğde Belediye Başkanı seçildi. Akdoğan, 2014 seçimlerinde ise oy oranını yüzde 41.1\'e yükselterek tekrar Başkan seçildi.