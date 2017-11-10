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(Görüntülü Haber) Nevşehir'de, Ulu Önder Atatürk anıldı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79

10 Kasım 2017 19:39

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk\'ü anma törenine, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı. Törende, Vali Aktaş ve Belediye Başkanı Ünver\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder\'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'te kentte sirenler çaldı. Sirenlerle birlikte, protokol ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Protokol daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi\'ne geçti. Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver, burada Atatürk konulu fotoğraf sergisini açtı. Ardından, özel bir kolej tarafından hazırlanan programda sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu. Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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