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(Görüntülü Haber) Nesli tükenmek üzere olan puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak telef oldu

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de dün gece avlanmak için uçtuğu sırada yüksek gerilim hattı tellerine çarpan ve nesli tükenmek üzere olan puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak telef oldu

14 Kasım 2017 19:27

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de dün gece avlanmak için uçtuğu sırada yüksek gerilim hattı tellerine çarpan ve nesli tükenmek üzere olan puhu kuşu, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Türkiye\'de nesli tehlike altında olan kuşlar arasında sayılan ve koruma altında bulunan baykuş ailesinden olan puhu kuşu, dün gece saatlerinde merkez Zeytintepe Mahallesi\'nde elektrik tellerine çarptı. 2 metre kanat açıklığına sahip olan puhu kuşu yüksek gerilim hattına kapılarak telef oldu. Çarpmanın etkisiyle mahallede elektrikler kesildi. Ekiplerin çalışması sonucu hatların onarılmasıyla kısa süre içinde mahalleye tekrar elektrik verildi. sabah saatlerinde mahalle sakinlerinin kuşu yerde görmeleri üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirildi. Telef olan kuşu inceleyen uzmanlar puhu kuşunun elektrik çarpması ve daha sonra da yüksekten düşme sonucu telef olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, Tunceli bölgesinde yaban hatayı çok zengin olduğunu ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş ile memeli hayvan türünün il sınırları içinde yaşadığını söyledi. Özel,?Daha önce Tunceli karsalında iki puhu kuşunu yaralı bulup tedavilerini yaparak doğal ortamına bıraktık. Yine yakın zamanda elektrik çarpması sonucu yaralanan bir başka puhu kuşunu yakalayıp iyileştirip doğal ortamına bıraktık. Ama bu kuş şansız bir şekilde telef olmuş. Tunceli\'de doğası bakir ve bu yüzden çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor. Özellikle kanatlı hayvan popülasyonu oldukça fazla puhu kuşu nesli giderek azalan bir kanatlı türü ve koruma altında bizler bu kuşların korunması için çok çabalıyoruz ama bu puhu kuşu şehir içine kadar gelmiş. Bu bölgelere gelmemesi gerek normalde ama muhtemelen bölgenin kayalık ve ağaçlık olması nedeniyle av için gelmiştir. Elektrik telleri kapalı olsa bu sonuç olmaz. Birçok kuş türü bu şekilde elektrik çarpması ile telef oluyor. Umarım bu konuya çözüm bulunur ve yüksek gerilim hatları kapalı çekilir. Bu puhu kuşu üzerinde gerekli incelemeler yapacağız dedi.

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